ケルン戦で競り合うEフランクフルトの堂安（左）＝フランクフルト（共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで5日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのケルン戦で後半22分まで出場した。試合は2―2で引き分けた。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマは1―1で引き分けたアウェーのウニオン・ベルリン戦で後半28分までプレーした。