フォレンダム戦で競り合うフェイエノールトの上田（右）＝フォレンダム（共同）【フォレンダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで5日、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛はアウェーのフォレンダム戦にそろってフル出場した。試合は0―0で引き分けた。