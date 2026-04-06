漫画家の倉田真由美氏が6日までにXを更新。ハンガーをめぐり「奴らにやられる」と、壮絶な戦いの日々を告白している。倉田氏は5日午後3時31分に「物干し竿にかけていたハンガーをすべて盗られたので、試しに1本だけ洗濯バサミでがっちり固定して掛けてみた。そうしたらその日盗られなかったので安心していたら、今日はもう盗られていた」と告白。「だめだ。もう、ハンガーはいちいち仕舞わないと奴らにやられる」としている。倉田