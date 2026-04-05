白内障は誰にでも起こり得る可能性のある病気ですが、一度発症すると自然に元の状態に戻ることはありません。しかし、適切なケアをおこなうことで進行を遅らせることは可能なのだそうです。そこで今回は、白内障の初期症状やなりやすい人の特徴について、「森田眼科」の森田先生に解説していただきました。 監修医師：森田 修（森田眼科） 北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院や船橋二和病院などで経