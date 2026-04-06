ナショナルズ戦の3回、先制の2号ソロを放つドジャース・大谷＝ワシントン（共同）【ワシントン共同】米大リーグは5日、各地で行われ、ドジャースの大谷はワシントンでのナショナルズ戦に「1番・指名打者」で出場し、三回に中越えへ2試合ぶりの本塁打となる2号ソロを放つなど4打数2安打2打点だった。佐々木は先発して5回を投げ、2本塁打を含む5安打6失点で勝敗は付かなかった。チームは8―6で勝って3連勝。ロッキーズの菅野はフ