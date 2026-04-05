「ワイズ（Y’s）」が、日本発のフットウェアブランド「フラワーマウンテン（Flower MOUNTAIN）」とのコラボレーションシューズ第2弾を発売する。4月15日から国内のワイズ全店と公式オンラインストアで取り扱う。一般発売に先駆け、4月8日から12日まで公式オンラインストアで予約を受け付けるほか、4月8日から14日まで伊勢丹新宿店に出店するポップアップストアで先行販売する。【画像をもっと見る】新作は、昨年発売したコラ