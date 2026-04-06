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【ブンデスリーガ第28節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 2-2(前半0-0)ケルン<得点者>[フ]ヨナタン・ブルカルト(66分)、アルノー・カリムエンド(69分)[ケ]ヤクブ・カミンスキ(70分)、アレッシオ・カストロモンテス(83分)<警告>[フ]アンスガー・クナウフ(22分)[ケ]ルカ・バルトシュミット(90分)、ヤクブ・カミンスキ(90分+6)観衆:59,300人└堂安律が先制ゴールに絡むも…フランクフルト、2点リードを守れず