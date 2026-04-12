【ブンデスリーガ第28節】(シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)ウニオン・ベルリン 1-1(前半0-1)S・パウリ<得点者>[ウ]アンドレイ・イリッチ(52分)[S]マティアス・ペレイラ・ラージ(25分)<退場>[S]ジャクソン・アーバイン(90分+3)<警告>[S]ジャクソン・アーバイン2(85分、90分+3)観衆:22,012人