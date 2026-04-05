[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節 柏 3-0 横浜FM 三協F柏]昨シーズンから怪我人に悩まされ続けている柏レイソルのボランチにおいて、全試合スタメンのMF中川敦瑛の相棒は、第8節までMF小西雄大が4試合(第1節、第3〜5節)、MF戸嶋祥郎(第2節、第6節)とMF原川力(第7〜8節)がそれぞれ2試合先発するなか、J1百年構想リーグの折り返しにあたる横浜FM戦では、戸嶋が3試合ぶりにスタメンで起用された。「まずは守備の役割っていうのが、