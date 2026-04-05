日向坂46が4日と5日、神奈川県・横浜スタジアムで「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」を開催。5日の公演では、サプライズで新曲となる17thシングルをパフォーマンスし、会場を沸かせた。本稿では、5日の公演をレポートする。【写真】17thシングル「Kind of love」をサプライズ披露1日目、雨の中のライブフォトも開演を告げる「Overture」がスタジアム全体に鳴り響くと、小坂菜緒が1人でステージに姿を