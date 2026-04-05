＜アラムコ選手権最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子ツアー新規大会の最終ラウンドが開幕した。日本時間午後11時5分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花日本勢トップのトータル3アンダー・3位タイにつける山下美夢有は、翌午前4時55分にティオフ。ツアー2勝目を狙い、首位との4打差を追走する。トータル2オーバー・8位の畑岡奈紗