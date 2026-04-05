これはなにかを隠している人の目ですよね…。夫に全幅の信頼を寄せているのか、すっかり納得した様子の妻ですが…先輩に頼まれてホテルを予約!? それも妻子不在の日にたまたま？にわかには信じがたい話です…。その後、夫は本性をあらわにするのです。>>【まんが】知りたくなかった夫の嘘(ウーマンエキサイト編集部)