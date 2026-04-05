エールディヴィジ 25/26の第29節 ヘーレンフェインとヘラクレス・アルメロの試合が、4月5日21:30にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。 ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、トーマス・ブラ