4月5日（日）夜 23:25〜23:55 放送力を合わせて並び替えましょう〜！水田をゲストに迎え、5人で10枚のカードを正しい順番に並び替えられるか？平均年齢54歳のおじさん達がチーム協力ゲームに挑む！3連続不正解だとビリビリが発動！回避できるのか？あの懐かしのアイテムはいつ発売された!?浜田が記憶を手繰り寄せる？水田の予想にジェネレーションギャップを感じて驚愕！さらに、方正にまつわる超難問が!?果たして、正解にたどり着