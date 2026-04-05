井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ（GS）第２節で台湾と対戦した。初戦はインドに６−０で快勝したヤングなでしこ。連勝を狙う台湾戦で、いきなり先手を取る。32秒、敵陣左サイドから鈴木温子がゴール前にロングボールを入れる。狙っていなかったかもしれないが、山なりのボールはそのままゴールに収まった。試合を優位に進める日本は、27分に