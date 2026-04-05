金価格は、上値の重い展開が続いている。米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢を背景に年内利下げ観測が後退し、利上げの可能性まで意識されている。加えてイランを巡る地政学リスクの高まりによるインフレ再燃懸念が強まり、実質金利が上昇していることが、金価格の重しの要因だ。【こちらも】日経平均、6万円か崩壊か金利差が示す「3つの未来」FRBは直近のFOMCを通じても、インフレ抑制を最優先とする姿勢を改めて示し