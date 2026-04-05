東京電力は５日、福島第二原発１号機の使用済み燃料プールで発煙が確認され、冷却水を循環させるポンプの稼働を停止させたと発表した。プールの水温が上昇するが、保安規定で制限を受ける６５度に達するまで約８日間の余裕があり、外部への放射能漏れもないという。原因は調査中で、東電は冷却再開に向けた準備を進める。発表によると、同日午後２時４５分頃、燃料プールのポンプで警報が鳴り、その後発煙が確認されたため冷却