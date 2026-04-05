◆米大リーグナショナルズ―ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャースの金慧成内野手（２７）が５日（日本時間６日）、マイナーからチームに合流した。ドジャースでは、ベッツが右腰の痛みを訴える緊急事態が起きた。前日４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦の初回に四球で出塁。フリーマンの右中間への２点適時二塁打で一塁から一気に生還したが、その際に右腰を痛めて１回裏の守備につかず途