エールディヴィジ第29節が5日に行われ、フェイエノールトはアウェイでフォレンダムと対戦した。28試合が消化したリーグ戦でフェイエノールトは勝ち点「53」の現在2位。前日に試合を行った首位PSVとの勝ち点差は試合開始前の時点で「18」となっており、フェイエノールトは今節勝ち点を落とすと、PSVにエールディヴィジ3連覇が決定する。来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ出場権を目指すうえでも3ポイントを求められる一戦