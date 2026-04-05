4日、5日の2日間に渡って、アイドルグループ・日向坂46のライブ『7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜』が、横浜スタジアムで行なわれた。【ライブ写真35点】どしゃぶりの中開催！びしょ濡れでも最高のライブに！『ひな誕祭』は、日向坂46のデビュー日を祝う周年イベントで、同スタジアムで行うのはこれが4回目。イベント名に初めて副題が付された今回は、「ROCKESTRA」という言葉の通り、ロックとオーケスト