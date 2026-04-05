■卓球 ITTFワールドカップ 男子シングルス決勝松島輝空 vs 王楚欽（5日、マカオ）男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング8位の18歳・松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（25、中国）にゲームカウント3−4（11ー9、16ー18、8ー11、13ー11、11ー8、4ー11、8ー11）で敗れ準優勝。悲願の金メダルにはあと一歩届かなかったが、日本男子勢では2019年の張本智和（22、トヨタ自動車）に並ぶ最高タイの成績を残した。優勝