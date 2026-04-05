日向坂46が4日と5日の2日間、横浜スタジアムで、グループの7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」を開催した。今回のステージでは、「ひな誕祭」としては初めてついたサブタイトルの「ROCKESTRA」（ロック×オーケストラ）に合わせ、生バンドでの演奏が行われ、楽器の音色も鳴り響いた。「ドレミソラシド」ではメンバーもそれぞれ楽器演奏に挑戦し、「君はハニーデュー」では金村美玖（23）がド