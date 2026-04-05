５日の日本テレビ「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」は２時間ＳＰが放送され、名物企画「サイズの晩餐」にまさかの「サイズ姉さん」が現れた。身の回りからほぼ同じサイズの２つの物を見つけてきて、入るか入らないかを出題してくる「サイズ姉さん」。通常は金髪の外国人女性が登場しているが、突然「初登場！サイズ姉さんエレガント」とのテロップが流れた。ＳｉｘＴＯＮＥＳメンバーが「誰？」「誰？」と出題ＶＴＲを注視