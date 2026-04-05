昨年10月から今年3月までテレビ朝日系列で放送されたドラマ「仮面の忍者赤影」の主要キャスト、主題歌を担当したアーティストらによる番組スペシャルイベントが5日、都内で行われた。イベント前半は赤影を演じた主演のFANTASTICS佐藤大樹（31）、青影を演じた木村慧人（26）、1代目白影を演じた加藤諒（36）、2代目白影を演じた笠原秀幸（42）がトークを展開。後半は主題歌を担当したPSYCHIC FEVER、WOLF HOWL HAEMONY、さらに佐