米国のトランプ大統領がイランのエネルギー施設に攻撃を開始するとした期限が迫る中、イラン軍中央司令部のアリ・アブドラヒ司令官は４日、攻撃があればイスラエルや近隣諸国のインフラ（社会基盤）を総攻撃する方針を表明した。既にイラン各地の電力・エネルギー施設が空爆され、前哨戦の様相を呈している。（国際部吉形祐司）アブドラヒ氏は、米イスラエルがイランのインフラを攻撃した場合、「地獄の門が開く」と述べ、イ