Æü¸þºä46¤¬4Æü¤È5Æü¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î7¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¡Ö7²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡ÁWelcome to HINATAZAKA ROCKESTRA¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±éÃæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»°´üÀ¸LIVE¡×¤È¤·¤ÆZepp¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢¢®¶¶Ì¤ÍèÆú¡¢¿¹ËÜçýè½¡¢»³¸ýÍÛÀ¤¤Î4¿Í¤Ç¡¢8·î5Æü¤ËÂçºå¡¢6Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¢17Æü¤ËÅìµþ¤ÎÁ´3¸ø±é¤ò²ó¤ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë4¿Í¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¡¢Êú¤­¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£5·î