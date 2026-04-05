きょう（5日）夜、東京・武蔵村山市の2階建て住宅で火事があり、住人の30代の男性が重傷を負いました。【写真を見る】東京・武蔵村山市で住宅計4棟が焼ける火事火元の住宅に住む30代男性が重傷2階建て住宅で火災発生 東京・武蔵村山市警視庁や東京消防庁によりますと、きょう（5日）午後7時半ごろ、武蔵村山市中央にある、2階建て住宅から火が出て、およそ80平方メートルが全焼したほか、近隣の住宅3棟が焼けました。火元の住宅