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【オランダ・エールディビジ第29節】(クラス・スタディオン)フォレンダム 0-0(前半0-0)フェイエノールト<警告>[ォ]G. Yah(58分)、N. Verschuren(70分)、M. Amevor(79分)[ェ]ロビン・ファン・ペルシー(54分)観衆:7,035人└上田綺世と渡辺剛はフル出場も…2位フェイエノールトはスコアレス、PSVのリーグ3連覇が確定