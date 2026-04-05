[4.5 エールディビジ第29節 フォレンダム 0-0 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは5日に第29節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でフォレンダムと対戦し、0-0でドロー。日本代表活動から帰還した上田と渡辺は揃ってフル出場した。2位のフェイエノールトは引き分け以下で終わると、首位PSVの優勝が決定。序盤から攻め立てるも、先制点は奪えず。上田は最前線でボールを待つが、パスは届