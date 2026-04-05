サッカーのオランダ1部で5日、首位PSVアイントホーフェンの3季連続27度目の優勝が決まった。2位フェイエノールトがフォレンダムと0―0で引き分けて勝ち点54となり、4日に勝ち点を71に伸ばしていたPSVに残り5試合で追いつけなくなった。フェイエノールトは敵地でフォレンダムと対戦。日本代表帰りのFW上田綺世とDF渡辺剛がそろってフル出場したが、優位に試合を進めながら決め手を欠いた。