「巨人８−４ＤｅＮＡ」（４日、東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに連勝し、貯金１とした。逆転劇は七回だった。２死一、三塁で、好投を続けていた井上に代わって代打・大城が打席へ。１４９キロの直球を振り抜くと、バットを放り投げて拳を握った。１号３ランで逆転に成功。井上もベンチで大喜びした。阿部監督は「いや、もうほんと素晴らしいね。結果的に本当に大きなホームランだと思います」と絶賛。岸田が正捕手となり出場