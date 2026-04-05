白泉社は、『花とゆめ』9号を4月3日（金）に発売。ふろくは「『春の嵐とモンスター』栢くんとお花見気分♪クリア下敷きbyミユキ蜜蜂」となっている。○【ふろく】「『春の嵐とモンスター』栢くんとお花見気分♪クリア下敷きbyミユキ蜜蜂」描きおろし！栢くんと春のデート気分が味わえるクリア下敷きとなっている。○「『春の嵐とモンスター』孫助さん弁当の作り方＆春モンお弁当ピックセット30名様プレゼント」byミユキ蜜蜂