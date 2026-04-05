◆米大リーグナショナルズ―ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日午前２時３５分開始予定）、敵地・ナショナルズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合ぶりの本塁打、日本人記録にあと「４」と迫っている３９試合連続出塁の記録更新に期待がかかる。先発のマウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季初勝利を狙う。大谷は