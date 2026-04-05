男子テニスの錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が５日、自身のＸ（旧ツイッター）で引退報道を否定した。仏レキップ紙などが今週で引退すると報じたことを受けて「たくさんの偽情報が飛び交っている」と否定。長く練習拠点としてきた米フロリダ州のＩＭＧアカデミーで開催されるツアー下部大会・サラソタオープン（ＯＰ、６日本戦開幕）に出場することを明言し「今週、引退することはない」断言した。ただ今後については「この件につ