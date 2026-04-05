◇卓球◇Ｗ杯最終日（５日、中国・マカオ）男子シングルスで世界ランク８位の１８歳・松島輝空（そら、木下グループ）は準優勝だった。日本勢初制覇を目指し、準決勝で同７位の林ユン儒（台湾）を４―３で破った。１９年大会の張本智和に続いて同日の決勝の舞台に立ち、同１位の王楚欽（中国）に挑んだが、フルゲーム（３―４）の死闘の末に屈し、あと一歩頂点に届かなかった。世界王者・王とは昨年１０月のアジア選手権団