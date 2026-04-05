４月５日に開催されたオランダリーグ第29節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、14位のフォレンダムと敵地で対戦。日本代表コンビが揃って先発した。22ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は開始９分、ペナルティエリア内でパスを受けると、反転からシュートを打とうとするが、右足を振り抜く前に相手に潰され、フィニッシュまでは持ち込めない。42分には上田との連係から、イングランド代表