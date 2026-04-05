任期満了にともない16年ぶりの選挙戦となった石川県津幡町の町長選挙は5日、投開票が行われ、新人で前の教育長、吉田克也さんが初当選を果たしました。初当選を果たした吉田克也さんは「矢田町政の継承、そしてそれをさらに未来を作るために伸ばしていく。これをテーマとして戦ってまいりました。自分自身、微力ではありますけれども多くの皆さんのお力をこれからいただき、津幡町のさらなる発展に向けて全力で取り組んでまいりた
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