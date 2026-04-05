佐賀競馬の3歳牝馬重賞「第25回ル・プランタン賞」（GRANDAME−JAPAN2026）が5日、6Rで行われた。1番人気サキドリトッケン（真島元、父トゥザワールド）が2周目の3角手前から位置を上げ、直線半ばで先頭へ。内から迫ったミスティライズを首差しのいで、重賞6勝目を飾った。鞍上の吉原寛人騎手（42）は「無事に勝ててホッとしています。あまりペースが速くならなさそうだったんで、スタートだけは気をつけて出すようにして、