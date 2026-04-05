４日、花見客でにぎわう公主府公園。（フフホト＝新華社記者／連振）【新華社フフホト4月5日】中国内モンゴル自治区フフホト市の公主府公園で桃の花が満開となった。春らんまんの雰囲気に引かれ、多くの市民が訪れている。４日、花見客でにぎわう公主府公園。（フフホト＝新華社記者／連振）４日、花見客でにぎわう公主府公園。（フフホト＝新華社記者／連振）４日、花見客でにぎわう公主府公園。（フフホト＝新華社記者／連振）