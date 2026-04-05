毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】櫻坂46小島凪紗と「マリオテニス フィーバー」をプレイ！絶品！黒毛和牛の名店も4月5日（日）は、ゲストに野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、さや香、脇田（シシガシラ）、小島凪紗（櫻坂46）を迎えて「マリオテニス フィーバー」をプレ