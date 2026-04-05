シンガー・ソングライターの山本彩（３２）が５日、ＮＭＢ４８時代の盟友の渡辺美優紀（３２）との２ショットを公開した。同日に関西コレクションに出演した際に対面。楽屋で会ったことを明かし「ずっと変わらない戦友のような関係性が続けられています」と語っていた。出演後にＳＮＳに写真をアップ。「さやみる」「エモい」「また見られるなんて」「さやみるきー、懐かしい」と反応する投稿が集まっている。