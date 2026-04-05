4児の母でありプロ野球選手の妻としても奮闘する紺野あさ美が、夫である杉浦稔大との意外な馴れ初めや、出会いの場所について赤裸々に語った。【映像】8歳、7歳、4歳、1歳…紺野あさ美の4人の子供たちと夫4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストの紺野あさ美と共にママたちのリアルな日常を深掘りする企画が展開された。番組内では、プロ野球選手と女子アナウンサー