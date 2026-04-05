第1子を妊娠中のみちょぱが、番組内で繰り広げられたヤンキーいじりに対し、未来の母としての自覚をのぞかせながら鋭いツッコミを入れる一幕があった。【映像】第1子妊娠中・みちょぱの近影4月5日放送の『ななにー地下ABEMA』では「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP」と題し、かつて暴走族の総長などを務めた伝説の女性たちが集結。現在は洗練された美女へと変貌を遂げた彼女たちの、破天荒な学生時代をクイズ形式で振り返