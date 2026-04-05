14歳でモデルデビューし、平成を代表する人気女優として数々の作品で強烈な印象を残してきた人気女優が、自身の波乱万丈な軌跡と、その美学の原点について明かした。【映像】「可愛い〜」14歳・デビュー当時の写真4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナのこれまでの歩みが紹介された。14歳で雑誌「Seventeen」の専属モデルとして芸能界入りした当時の写真が公開される