ん？ ちょっと…舞い上がりすぎでは？ ザ・付き合い始めのカップルって感じですよね。部下の業務に支障が出ちゃう社内恋愛って、いかがなものなのでしょうか…しかし、このカップルの暴走はまだまだ始まったばかりです！>>【まんが】その社内恋愛、迷惑です！(ウーマンエキサイト編集部)