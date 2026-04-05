モデルでタレントのみちょぱが、ギャルサー時代を共に過ごしたという紅白出場歌手との意外な関係性を明かし、スタジオの注目を集めた。【映像】みちょぱのギャルサー時代の仲間の紅白出場歌手4月5日放送の『ななにー地下ABEMA』では、かつて各地を騒がせた伝説の女性たちが集結する「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP」が開催された。レディース暴走族の総長経験者などが並ぶ中、番組メンバーであるみちょぱの過去にも話題