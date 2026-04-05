「闘う」を掲げる7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」が、7月からキャリア最大規模の全国ツアーに挑む。4日、東京・西武新宿駅前PePe広場で開催したフリーライブ「新宿ジャック」で発表。歌舞伎町のど真ん中から、新たなステージへ踏み出す決意を示した。（推し面取材班）大雨予報にもかかわらず、ライブ中はほぼ雨が降ることなく進行。メンバーとファンの熱量が天候さえも跳ね返したかのような一日となった。夜公演のMC中