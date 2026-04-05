かつて各地で名を馳せた元レディース総長たちが、現在の洗練された美女姿でスタジオに登場し、出演者たちを驚愕させた。【映像】「女優さんみたい」洗練された現在の姿4月5日放送の『ななにー地下ABEMA』では「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP」と題し、過去に暴走族の総長や地元の有名ヤンキーとして恐れられた女性たちが集結。現在はモデルやアイドルのような美貌を持つ彼女たちの、現在の姿からは想像もつかない波瀾万