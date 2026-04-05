あなたへの愛はあったかな？▶▶この作品を最初から読む付き合って13年、結婚して3年、今の会社で働いて5年。節目も門出もない、穏やかだけれど、かわりばえのない日々を過ごす、33歳のエリ。子ども好きの夫ケンと妊活をはじめるも、タイムリミットを意識して焦るエリに対し、ケンはどこか他人事のように思われて…。お互いを思い合っていたはずなのに、どこかズレてしまった夫婦の歩調。エリにとっての「33歳という日々