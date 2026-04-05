エールディヴィジ 25/26の第29節 イーグルスとズウォレの試合が、4月5日20:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティン